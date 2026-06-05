Мама Александра Незлобина прилетела к сыну в США

Мама комика Александра Незлобина впервые за долгое время навестила сына в США. Ирина Ивановна прилетела в Калифорнию, где артист живёт вместе с супругой и дочерью после отъезда из России в 2022 году.

Незлобин показал совместное видео с матерью в соцсетях. Во время прогулки он знакомил её с американскими реалиями и в привычной для себя манере шутил о жизни за океаном.

Комик заявил, что денег хватает лишь на один поход в магазин в месяц, а сам он пытается убедить маму, что вполне счастлив в эмиграции: «У нас деньги есть только один раз сходить в магазин в месяц. 92 доллара. Я пытаюсь доказать маме, что я счастлив, хотя она мне не верит», — пошутил юморист.

Однако Ирину Ивановну куда больше волновал другой вопрос. Женщина призналась, что скучает по сыну и вновь спросила, когда он собирается приехать домой. На этот раз на прямой вопрос родительницы артист ответил коротко: «Как только будет безопасно».

По словам комика, мама тяжело переживает разлуку, поэтому, не дождавшись визита сына, решила сама отправиться к нему в Америку.

Ранее Александр Незлобин признался в финансовых трудностях после переезда в США.

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