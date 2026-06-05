Актриса Карина Разумовская рассказала, что за ней следит муж

Карина Разумовская считается одной из самых закрытых отечественных актрис. Она не посещает светские мероприятия и почти не ездит на кинофестивали, не снимается на телевидении и не общается с журналистами.

Поэтому новое интервью звезды фильмов "Мажор" и "Трасса" привлекло повышенное внимание поклонников, ведь оно оказалось посвящено не только работе, но и личной жизни. Известно, что Карина Разумовская уже восемь лет состоит в браке с Егором Бурдиным. У пары есть сын Платон, которому скоро исполнится семь лет.

Актриса умудряется не только совмещать работу в театре со съемками в кино, но и уделять внимание любимым мужчинам. При этом Карина Разумовская прекрасно выглядит. Она не делает секрета из того, как ей удается быть привлекательной. Актриса занимается спортом, старается высыпаться и следит за питанием.

"Я придерживаюсь интервального голодания, ем только восемь часов в сутки. От чего сразу вижу результат — тело будто подтягивается, и ты чувствуешь себя гораздо бодрее. Плюс — такой подход к питанию очень дисциплинирует, ведь за эти восемь часов тебе все-таки надо как-то умудриться поесть три раза. А не как-это частенько бывает, когда ты один раз в день сядешь за стол, а потом уже ночью вспоминаешь, что ты не ел. Потом думаешь, а что теперь есть, если уже спать ложиться? Для организма, конечно,то не очень полезно. Поэтому за мной в этом смысле следит муж: время от времени звонит и спрашивает: ты, мол, поела?" - рассказала актриса.

Что касается манипуляций с лицом, то Карина Разумовская посещает одного и того же специалиста, который делает ей массаж. Также она пользуется масками и кремами. О ботоксе артистка не думает, считая, что у нее "подвижная мимика", а токсины ее только "заморозят". И уж тем более Разумовская негативно относится к пластике.