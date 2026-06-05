«Плевать на ваше мнение»: Гордон о блогерах и артистах в Госдуме

Юрист Екатерина Гордон раскритиковала блогеров и артистов, которые принимают участие в обсуждениях в Госдуме, отметив, что их «разменивают как дураков перед выборами». Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По мнению звездного юриста, блогеры и артисты ничего не понимают в происходящем, и «всем плевать на их мнение» по какому-то вопросу.

«Вас разменивают как дураков перед выборами! Все, что от вас нужно, чтобы вы приперлись — закомплексованные, ничего не понимающие, — дальше пропиарили партию, потому что круглые столы организовывает какая-то партия, и поперлись домой», — заявила Гордон, призвав знаменитостей «не позориться».

Напомним, что ранее певица Наталья Штурм, выступая на круглом столе в нижней палате парламента, объявила о намерении заняться политикой и даже предложила создать сайт знакомств внутри платформы «Госуслуги».