Ковальчук показала, как выглядит их с Харламовым счастье

Катерина вышла на связь с радостными новостями. Артистка не верит, что ее брак с Гариком длится уже два года.

Летом 2024 года актриса Катерина Ковальчук и комик Гарик Харламов стали мужем и женой. Возлюбленные расписались в ЗАГСе 5 июня. Уже в августе они устроили пышное и очень красивое торжество. Было много гостей, танцев и угощений. Праздник Катерины и Гарика тогда обсуждали, кажется, все.

Около часа назад Ковальчук вышла на связь с подписчиками в своих соцсетях. 33-летняя актриса опубликовала нежные и романтичные кадры из совместной фотосессии с мужем. Они выглядели очень счастливыми. Катерина призналась, что время летит невероятно быстро.

«В этот день два года назад (что? да это же было буквально вчера) мы стали мужем и женой. А уже почти шесть лет назад начался наш влюбленный путь», — написала артистка.

© соцсети

Для Катерины Ковальчук этот брак стал первым. Общих детей у супругов пока нет. Недавно, правда, близкий приятель пары Денис Дорохов обмолвился о беременности артистки. Девушка быстро это опровергла.

Шоумен до встречи с возлюбленной был женат. С 2013 по 2020 год он состоял в браке с актрисой Кристиной Асмус. От нее у Гарика Харламова есть дочь, которую зовут Анастасия. Девочке уже 12 лет.