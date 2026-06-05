Деревянко высказался о поддержке Навального* и изменениях Зеленского

Актер Павел Деревянко в интервью Марии Чадиной «Громче слов» рассказал о своем посте в поддержку оппозиционера Алексея Навального* (включен в список террористов и экстремистов, учрежденный им ФБК признан Минюстом иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России), опубликованном несколько лет назад. Интервью опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

По словам артиста, тогда многое воспринималось иначе. Он утверждает, что «никогда бы не проголосовал» за Навального*, если бы были выборы. Когда оппозиционера арестовали, Деревянко несколько дней размышлял, стоит ли высказываться. В итоге он сделал пост, после чего его «записали в оппозиционеры». Сам актер подчеркнул, что никогда не был в оппозиции, но испытывал сочувствие — «пока не началась СВО».

Говоря о Владимире Зеленском, Деревянко отметил, что много общался с ним вне кадра и видел в нем человека с «большой отдачей и любовью к людям». После того как бывший коллега стал президентом, многие ждали перемен к лучшему, но, по мнению актера, изменился прежде всего сам Зеленский.

Деревянко рассказал о встрече с Путиным

Деревянко рассказал, что дважды звонил ему, но тот не взял трубку. В ответ ему посоветовали «заниматься своими делами». Актер добавил, что, по слухам, «это абсолютно два разных человека». Он не знает, является ли Зеленский заложником ситуации, но, по его словам, тот «продолжает губить свой народ».

* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов.