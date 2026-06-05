Наталья Штурм раскрыла изнанку скандала с Волочковой

Пару дней назад между Натальей и Анастасией случилась неприятная ситуация. Звезды не поделили красную дорожку.

Недавно на одной из светских вечеринок столкнулись две звезды — Анастасия Волочкова и Наталья Штурм. Артистки не поделили красную дорожку. Певица спокойно позировала фотографам, когда туда заявилась балерина в сопровождении своего директора. Наталье пришлось прервать съемку и уйти.

Сегодня Штурм прокомментировала этот инцидент изданию «Газета.Ru». Она рассказала, что новый менеджер артистки вел себя агрессивно под камерами, расталкивая людей. Однако в конце вечера тот же директор просто бросил Волочкову одну за столом.

«Когда звезда уходит с вечеринки последней, это стыдно, это уже плохой признак. Странно что ее новый директор оставил ее», — поразмышляла Наталья.

Исполнительница призналась, что зла на балерину не держит, а ее менеджер уже извинился за случившееся. При этом поведение самой экс-примы вызывает у нее вопросы. По мнению Натальи, Анастасия уже плохо понимает, что творится вокруг нее.

«Ощущение, что она уже не вдупляет, что происходит. Но раз это хорошо монетизируется и востребовано как жанр, шоу будет продолжаться до конца. Здоровья ей и удачи», — дополнила Штурм.

Напомним, не так давно Анастасия Волочкова снова вспомнила бывших коллег из Большого театра. Балерина твердо уверена, что артисты до сих пор безумно завидуют ее успеху и славе.