Блогер Сердюков высказался о требованиях ЕС ужесточить правила въезда для РФ

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Блогер и супруг телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков заявил, что сможет спокойно пережить требования стран Европейского союза (ЕС) ужесточить правила въезда для россиян.

— Я думаю, мы проживем без шенгена, ничего страшного в этом не будет. Все равно все эти вещи — они временные, — высказался он.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) блогер также признался, что за последние шесть месяцев приезжал в Европу дважды, так как у него есть действующий шенген.

Так, в конце февраля Сердюков вместе с женой отдыхал в Испании, а майские праздники они провели сразу в трех странах — в Испании, Италии и Франции.

В безвизовые страны он с супругой тоже летал: с начала года они отдохнули в Таиланде, ОАЭ и на Мальдивах, уточнили в Telegram-канале Shot.

Страны Шенгенской зоны выдали россиянам в 2025 году около 175 тысяч виз для многократного въезда, что на 21 процент меньше в сравнении с показателями 2024 года.

Ранее в Politico также сообщили, что ряд европейских стран выступил за ужесточение правил въезда для российских туристов в Шенгенскую зону.