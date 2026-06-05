Мать Тимати резко высказалась о хейте в адрес внучки

12-летняя Алиса Юнусова, дочь рэпера Тимати, снялась в фэнтези-фильме «Дива» режиссера Анны Меликян и столкнулась с волной негатива в свой адрес. За девочку заступилась продюсер Яна Рудковская, напомнив, что буллить детей — последнее дело. Бабушка Алисы и мать Тимати Симона Черноморская в беседе с News.ru рассказала, как внучка относится к хейту.

По словам Черноморской, они с Алисой говорят на эту тему с самого рождения девочки. Бабушка объясняет внучке на примере ее отца: чем выше актер, тем он скромнее. Режиссер Анна Меликян также предупредила Алису о возможной критике. Черноморская подчеркнула, что в такой семье без хейта не обойтись, но девочка спокойно относится к негативу в сети и даже не читает комментарии.

Алиса, по словам бабушки, — интроверт и достаточно закрытый ребенок, однако на съемках она быстро нашла общий язык с Юлией Снигирь и Тимофеем Трибунцевым. Артисты помогали юной коллеге. Сама Алиса, несмотря на переходный возраст, на площадке не капризничала и работала как взрослая.

Будущее внучки Черноморская видит в получении актерского образования, но считает, что сначала нужно учиться в России, где всегда была сильная школа. Девочку привлекает Голливуд, и английский язык она знает хорошо. Приглашения на съемки поступают, но семья подходит к выбору проектов внимательно. Лучше, считает бабушка, пусть будет мало хороших ролей.