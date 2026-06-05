Башаров публично посмеялся над молодой возлюбленной

Ася Борисова поделилась новым роликом с шоуменом. Она подурачилась на камеру, изобразив жабу.

Пару лет назад телеведущий и актер Марат Башаров перестал скрывать свой новый роман. Шоумен тогда рассекретил отношения с Асей Борисовой. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, в паре царят любовь и взаимопонимание. Правда, порой их семейный юмор балансирует на грани фола. Но Асю это, кажется, совсем не обижает.

Сегодня Борисова поделилась с подписчиками личного блога кадрами с Башаровым. Забавное видео было записано прямо в постели, где они отдыхали. Ася решила подурачиться на камеру: она специально прижала подбородок к шее так, чтобы появились складки.

В таком виде она обратилась к избраннику с вопросом: «Зай, ты меня любишь, когда я жаба?». Башаров за словом в карман не полез и тут же подыграл любимой, ответив: «Да ты всегда жаба!». После этой колкости возлюбленные задорно и громко рассмеялись.

Стоит отметить, что Ася порой балует фанатов и куда более классическим контентом. Недавно пара приняла участие в профессиональной фотосессии. На тех снимках Борисова и Башаров выглядели невероятно гармонично. Многие подписчики тогда даже отметили, что они очень похожи внешне.