Дарья Мельникова откровенно рассказала о причинах ссор с мужем

Актриса Дарья Мельникова раскрыла подробности семейных ссор: её глубокая вовлечённость в благотворительность, в том числе работа с детьми, нередко вызывает недопонимание у супруга. По словам актрисы, он огорчается, когда замечает, что она уделяет чужим детям больше времени и внимания, чем их собственным. Слова знаменитости цитирует VOICE.

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«Я немножечко поработала в больничной клоунаде, посмотрела, как всё устроено, и пришла в "Дом с маяком". Просто поняла, что хочу быть полезной и помогать, чем могу. Правда, муж периодически ругается, что я занимаюсь детьми фондов больше, чем своими, но стараюсь, чтобы меня хватало на несколько стульев, пока есть силы», — добавила артистка.

У Дарьи трое детей. Старшему сыну Артуру уже исполнилось 10 лет, а младшему Мирону — сейчас семь. В 2024 году актриса стала многодетной мамой — тогда родилась её дочь Елизавета. Недавно звезда «Папиных дочек» побывала на выпускном 10-летнего Артура. Артистка призналась в личном блоге, что не смогла сдержать эмоций на мероприятии и расплакалась.