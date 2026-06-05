Елена Воробей ошарашила фанатов моложавым видом

5 июня юмористке исполнилось 59 лет. В честь этого Елена порадовала Сеть своим свежим кадром.

Сегодня, 5 июня, знаменитая российская юмористка и актриса Елена Воробей отмечает день своего рождения. Звезде эстрады исполнилось 59 лет. В этот праздничный день именинница не оставила преданных поклонников без внимания. Она вышла с ними на связь в своих социальных сетях.

Виновница торжества опубликовала свежий снимок. На фото Елена предстала в нарядном образе, с красивой прической и легким макияжем. Конечно, не обошлось и без фирменного юмора. Праздничный пост артистка начала с шутки: «Раздался стук в дверь и я спросила: „Кто“ Голос за дверью ответил: — „Пятьдесят девятый в пальто“».

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Воробей также пошутила, что ее жизненный пробег активно крутится, но «ходовая все еще огого». Она назвала себя типичным Близнецом — ветреной, творческой натурой и эмпатом. Актриса призналась, что сцена для нее — это холст, а музыка и юмор служат отличным антидотом. В конце послания Воробей тепло поблагодарила фанатов за любовь и добрые слова. Подписчики ответили взаимностью: «Супер красотка! Ты звезда!», «Сделаем вид, что поверили... 35 от силы», «59 и не дашь».

Напомним, в середине апреля в семье Елены Воробей случилась большая беда. Из жизни ушел ее отец. Юмористка тяжело переживала потерю и признавалась, что справиться с утратой ей очень непросто.