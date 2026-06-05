Анна Хилькевич получила третье высшее образование и защитила диплом на отлично
Актриса Анна Хилькевич рассказала, что завершила обучение по специальности продюсера и успешно защитила дипломную работу.
Для артистки это уже третье высшее образование: до этого она отучилась на актрису, а также получила диплом в сфере маркетинга.
Хилькевич добавила, что продюсероской деятельностью она занимается давно. По ее словам, она любит учиться не только ради знаний, но и ради общения с коллегами. Диплом актриса посвятила собственному документальному фильму о позднем материнстве. Комиссия поставила за работу высший был.
Также актриса поделилась своими принципами в воспитании детей. По ее словам, в детях необходимо воспитывать дисциплину и понимание собственных обязанностей. По ее словам, совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей не всегда бывает просто. Когда ей позволяют обстоятельства, она берет дочерей на съемочные площадки.
До этого актриса раскритиковала своего коллегу по сериалу «Универ» Арарата Кещяна на фоне громкого скандала с внебрачным сыном артиста. Халькевич добавила, что «признавать ребенка своим — это, видимо, дар».