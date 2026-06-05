Хилькевич получила третье высшее образование

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что завершила обучение по специальности продюсера и успешно защитила дипломную работу.

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Для артистки это уже третье высшее образование: до этого она отучилась на актрису, а также получила диплом в сфере маркетинга.

Хилькевич добавила, что продюсероской деятельностью она занимается давно. По ее словам, она любит учиться не только ради знаний, но и ради общения с коллегами. Диплом актриса посвятила собственному документальному фильму о позднем материнстве. Комиссия поставила за работу высший был.

— Мне нравится учиться, я люблю повышать свои навыки. Это и коллектив, и нетворкинг. Там появляются коллеги, сценаристы, мы все параллельно учимся, — рассказала Хилькевич в беседе с Super.

Также актриса поделилась своими принципами в воспитании детей. По ее словам, в детях необходимо воспитывать дисциплину и понимание собственных обязанностей. По ее словам, совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей не всегда бывает просто. Когда ей позволяют обстоятельства, она берет дочерей на съемочные площадки.

До этого актриса раскритиковала своего коллегу по сериалу «Универ» Арарата Кещяна на фоне громкого скандала с внебрачным сыном артиста. Халькевич добавила, что «признавать ребенка своим — это, видимо, дар».