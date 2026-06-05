У Филиппа Киркорова новое лицо

В Сети идут бурные обсуждения из-за нового лица Филиппа Киркорова. Особо наблюдательные поклонники заметили, что поп-король отечественной эстрады отрезал себе нос, и задаются вопросом, зачем он это сделал.

Филипп Киркоров вышел в свет, и народ ахнул. В Сети распространились свежие фотографии артиста, и интернет-пользователи обсуждают, что поп-король отрезал себе нос. Некоторые фанаты в качестве подтверждения нашли старые снимки Киркорова и сравнили их с новыми. По мнению особо наблюдательных комментаторов, Филипп действительно изменил форму носа. Поклонники гадают, зачем он это сделал "на старости лет".

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Ходят слухи, что Филипп Киркоров мог поддаться уговорам скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Напомним, что несколько лет назад медик уже оперировал прославленного артиста. Впрочем, сам Филипп предпочитает не распространяться о всех манипуляциях, проделанных со своим телом.

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Однако очевидно, что за последнее время внешность артиста сильно изменилась. Киркоров очень похудел, его ягодицы округлились, а тело покрылось обилием татуировок. Многочисленные поклонники неоднозначно относятся к преображению поп-короля. Одни уверены, что внешность не главное для талантливого артиста, лишь бы был голос. Другие же считают, что Филипп Киркоров все делает правильно, ведь ради успеха, востребованности и популярности следует постоянно развиваться и меняться.