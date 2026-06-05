Жуков рассказал о конфликте с группой «Иванушки International»

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, что получил очень жесткий ответ, когда предложил записать совместную песню с группой «Иванушки International». Его слова приводит Super.ru.

По словам Жукова, он предложил совместно исполнить песню «Алешка».

«Я, как положено, звоню в продюсерский центр, объясняю, кто я, что хочу предложить совместный трек. На том конце сначала молчание, а потом фраза, которую я запомнил навсегда: «Со всяким говном они не поют»», — рассказал артист в соцсетях.

Он отметил, что воспринял такие слова как «хороший удар под дых», так как к тому моменту группа «Руки вверх!» уже «собирала залы».

Сергею Жукову ограничили выезд из России

Ранее продюсер Илья Саглиани назвал Сергея Жукова, Филиппа Киркорова и Татьяну Куртукову артистами, которые будут наиболее востребованы на частных мероприятиях в мае – сентябре. При этом, по его словам, именно солист «Руки Вверх!» является артистом «номер один».