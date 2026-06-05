Бюджет свадьбы блогеров Бабича и Покров превысил 10 миллионов рублей

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Блогеры Анна Покров и Артур Бабич устроили свадьбу, бюджет которой превысил 10 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.

Мероприятие состоялось в подмосковном комплексе Hide, расположенном в Хлебниковском лесопарке. Музыкальное сопровождение обеспечивали артисты nkeeei, Бьянка, Аня Руднева и Эльбрус Джанмирзоев.

Для организации праздника пара наняла свадебного организатора, услуги которого обошлись в три миллиона рублей. Для проживания также был арендован особняк общей площадью 600 квадратных метров с верандой в 300 квадратов за 420 тысяч рублей.

Банкетное обслуживание площадки стоило по 10 тысяч рублей на каждого гостя, а на оплату труда персонала ушло около одного миллиона.

На профессиональную фото- и видеосъемку, а также техническое обеспечение мероприятия было потрачено порядка 1,5 миллиона рублей. Работу выполняла команда из пяти фотографов и рилсмейкеров. Оформление банкетного зала стоило 500 тысяч, а услуги диджея и ведущего — около 600 тысяч рублей.

Подготовка образов молодоженов потребовала вложений более чем в два миллиона рублей. Невеста сменила три эксклюзивных дизайнерских платья от Татьяны Кочновой — стоимость каждого составляла 400 тысяч рублей.

Церемония бракосочетания прошла в беседке. Для эффектного появления жениха спустили с машины-эвакуатора, а невеста прибыла на декорированных бежевыми рюшами «Жигулях».

К алтарю блогершу вел ее отец. После официальной части гостей угощали шампанским. Для памятных снимков были организованы фотозоны, включая локацию у автомобиля.

Мероприятие посетили около 200 человек — певица Клава Кока с женихом Димой Масленниковым, «мисс Россия – 2022» Нина Банная, а также блогеры Юлия Гаврилина и Ваша Маруся, уточнили в публикации.

В начале апреля Покров и Бабич зарегистрировали свои отношения. По информации СМИ, они расписались во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге. Гостей и свидетелей на церемонии не было.