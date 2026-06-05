Дженнифер Лопес подогрела догадки о новом романе

Дженнифер Лопес вновь дала повод говорить о возможном новом романе. Певица появилась на публике с Бреттом Голдстином

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Дженнифер Лопес вновь оказалась в центре внимания на фоне разговоров о возможном новом романе. Певица и актриса появилась на публике вместе с коллегой Бреттом Голдстином, чем только усилила интерес к их отношениям.

По данным таблоидов, между артистами могла вспыхнуть романтическая связь сразу после завершения съемок фильма «Служебный роман». Во время пресс-тура Лопес и Голдстин не раз демонстрировали теплое общение: флиртовали на камеру, обнимались и щедро осыпали друг друга комплиментами.

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Оба не скрывали, что между ними возникла особая «химия». Более того, актеры сами отмечали, что их экранный поцелуй стал одним из самых ярких моментов проекта.

Пока ни Дженнифер Лопес, ни Бретт Голдстин официально не подтверждали слухи о романе, однако их совместные появления на публике продолжают подогревать интерес поклонников и СМИ.