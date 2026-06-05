Саша Зверева подала в суд на хейтеров за обвинения в инцесте

Бывшая солистка группы Demo Саша Зверева подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикаций в Telegram-канале, участники которого регулярно критикуют певицу. Об этом сообщает Shot.

По данным СМИ, сообщество было создано около двух лет назад и насчитывает несколько сотен участников. В нем обсуждаются внешность, образ жизни и публикации артистки, при этом в ее адрес регулярно звучат оскорбления.

Кроме того, авторы канала распространяли обвинения в адрес Зверевой, связанные с ее отношениями с сыновьями. Певица решила оспорить эти заявления в судебном порядке.

Ответчиками по делу выступают создатели и участники сообщества, а Telegram привлечен в качестве третьего лица как платформа, на которой размещался спорный контент. Сейчас Зверева проживает в США, воспитывает четверых детей и ведет собственный блог, передает Telegram-канал.

Оскорбительные сообщения или комментарии в Сети могут наказываться штрафом до 700 тысяч рублей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, что считается оскорблением в интернете и какое наказание за это грозит.