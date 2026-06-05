Саша Зверева подала в суд на хейтеров за обвинения в инцесте

Бывшая солистка группы «Демо» Александра Зверева подала иск против участников Telegram-канала, которые обвиняли ее в инцесте, сообщает Shot.

По данным источника, сообщество «для души» было создано два года назад, сейчас в нем состоят около 300 человек. Участники канала ежедневно публикуют неудачные снимки певицы, критикуют ее внешность и образ жизни. Кроме того, они утверждают, что Зверева ведет себя неподобающе по отношению к своим подрастающим сыновьям.

Исполнительница хита «Солнышко» подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Третьей стороной в деле выступает Telegram как площадка для распространения информации.

Александра Зверева — российская певица и диджей, бывшая солистка группы «Демо», известная по хитам «Солнышко» и «2000 лет». Она родилась 1 марта 1981 года в Потсдаме (Германия), в семье военного, а затем вместе с родителями переехала в подмосковную Старую Купавну.

После переезда в США в 2015 году основным занятием Зверевой стало ведение личного блога, а также проведение обучающих курсов и семинаров для матерей. В настоящее время певица живет в Лос-Анджелесе, воспитывает четверых детей. В 2013 году суд запретил Зверевой коммерческое исполнение песен группы «Демо» по иску продюсера и авторов.