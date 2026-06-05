Алексей Глызин долго терпел боль в ноге, пока его состояние не ухудшилось настолько, что он больше не мог терпеть и обратился к медикам. В итоге прославленного артиста госпитализировали.

Врачи выявили у певца перекрытие кровотока в подкожных и глубоких венах. Алексей Глызин пробыл в стационаре всего день, отказался от двухнедельного лечения и выписался под наблюдение, сообщает Mash.

72-летнему исполнителю прописали разжижающие кровь уколы и лекарства, запретили лишнюю физическую активность, баню, сауну, горячую ванну и массаж. А также рекомендовали носить компрессионные чулки и лежать с приподнятой ногой.

Напомним, Алексей Глызин является заслуженным артистом России. Он выступал в составе ВИА "Самоцветы" и ВИА "Ритм". Кроме того, он работал в ансамбле "Веселые Ребята". С 1989 года он начал сольную карьеру в группе "Ура".

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Его песни "Письма издалека", "Зимний сад", "Поздний вечер в Сорренто" стали хитами на долгие годы и любимы слушателями до сих пор.