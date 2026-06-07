Многолетний конфликт Бони и Собчак: из-за чего все началось

Их публичная неприязнь тянется не первый год. Периодически она затихает, но снова и снова разгорается с новой силой. С чего начался конфликт между Ксенией Собчак и Викторией Боней и что произошло в 2026 году — в материале «‎Рамблера».

Как все начиналось?

Впервые Ксения Собчак и Виктория Боня встретились в середине 2000-х годов на проекте «Дом-2», когда обе только начинали карьеру в медиа. В тот период Собчак была ведущей шоу, а Боня — одной из участниц.

По словам Виктории, теплых отношений между ними не сложилось практически сразу. Недавно Боня рассказала, как еще во времена «Дома-2» подарила коллеге большой букет роз. А ты, хоть и приняла его перед камерами, потом пренебрежительно выставила за дверь своей гримерки. Эта ситуация очень ранила Викторию.

В последующие годы Боня неоднократно заявляла в интервью, что чувствовала со стороны Собчак пренебрежительное отношение. Боня считала, что телеведущая не воспринимала ее всерьез как будущую медийную фигуру.

После ухода из реалити-шоу пути знаменитостей разошлись. Собчак строила карьеру журналиста и интервьюера, а Боня активно развивала образ светской львицы и международного инфлюенсера.

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Новый скандал в 2026 году

Весной 2026 года конфликт неожиданно вспыхнул с новой силой. По словам Виктории, Ксения и ее команда неоднократно приглашала ее на интервью. Однако светская львица увидела подготовленные для нее вопросы и, они ей не понравились. По ее словам, журналистка пыталась нарыть на нее компромат и хотела поговорить о репутации Бони. Но, по данным ТВ Mail, блогерша разговаривать с Собчак наотрез отказалась, обвинив Ксению в том, что именно она неоднократно пыталась репутацию Виктории подпортить.

«Она мне в моей жизни не нужна, она ничего мне в моей жизни дать не может. Мне не о чем с ней говорить, просто не о чем», — заявила Боня.

Также Боня публично заявила в своих соцсетях о том, что Ксения ищет на нее компромат. Якобы команда журналистки предлагает людям, которые знакомы с Викторией, большие деньги за нелицеприятные подробности о жизни светской львицы.

Собчак отреагировала довольно жестко, хотя и посмеивалась во время записи ответного видео. Журналистка потребовала либо предоставить доказательства, либо публично извиниться. В ответ Боня признала, что не располагает подтверждениями своих обвинений и в итоге извинилась.

Старые претензии Бони

Претензии к Собчак Боня высказывала и раньше. Еще в 2021 году она дала интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала «Fametime TV», где рассказала, как после утечки личных переписок Собчак якобы узнала о попытках журналистки организовать негативные публикации о ней.

Виктория заявила, что негативное отношение Ксении якобы усилилось после того, как она начала появляться на международных мероприятиях и красных дорожках в Европе. Боня предполагала, что именно ее зарубежная популярность могла вызвать раздражение у телеведущей. Также Виктория заявила, что Собчак могла писать европейским брендам письма с критикой в ее адрес.

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