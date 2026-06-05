Состояние бывшего продюсера Олега Газманова ухудшилось в СИЗО

Состояние здоровья бывшего продюсера певца Олега Газманова Филиппа Россе (DJ Michelangelo) резко ухудшилось в СИЗО. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Виталий Каспаров.

Он уточнил, что его подзащитный в марте переболел воспалением легких, осложнением которого стала практически полная потеря слуха на одно ухо. Кроме того, у Россе выявили проблемы с дыхательной системой и признаки гипоксии. Медики провели продюсеру первичную диагностику здоровья, однако для проведения лечения необходимо полноценное медицинское обследование, которое невозможно провести в условиях СИЗО.

Продюсер был арестован в начале марта и находится в одном из столичных СИЗО. Газманов проходит потерпевшим по делу.

Обвиняемый своей вины не признает. Росса — известный музыкальный продюсер, сотрудничавший со многими артистами, включая Дмитрия Маликова, Диму Билана, Александра Пушного, Юлию Савичеву, а также группы SEREBRO и t.A.T.u.

Бывшему продюсеру Газманова вновь продлили арест

В 2016 году Росса оказывался в центре скандала после ареста экс-главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, которого обвиняли в незаконной продаже недвижимости. С последними обвинениями, по утверждениям адвокатов, это никак не связано.