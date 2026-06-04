Пугачева отказалась выходить в свет с Галкиным*

На днях на Кипр с концертом прибыл известный украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка. На выступлении комедийного актера отметился Максим Галкин*, но без Аллы Пугачевой.

Популярный артист появился на концерте Верки Сердючки в Лимассоле. Он вел себя тихо, сидя за отдельным столиком. Вот только зажигательные танцы и песни Андрея Данилко изменившегося до неузнаваемости Максима Галкина*, который в последнее время стал качком, как будто бы мало интересовали. Большую часть времени юморист что-то тревожно изучал в своем телефоне и даже не смотрел на сцену, передает "КП".

Остается только догадываться, почему Алла Пугачева отказалась сопровождать молодого мужа на шоу, которое проходило в местной винодельне. В Сети судачат, что, скорее время, Примадонна просто решила своим появлением не множить сплетни и слухи. Некоторые комментаторы уверены, что артистка не хочет "злить людей". Другие же предполагают, что Алла Пугачева просто неважно себя чувствует.

В последнее время Примадонна стала заметно сдавать. Она теперь передвигается только с палочкой. Артистка ведет закрытый образ жизни и не может активно путешествовать. Например, Примадонна не приехала на праздник по случаю дня рождения дочери Кристины Орбакайте, который та отмечала в США.

"Да! Я старая. И ничего с этим поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Уже ложишься и думаешь: "Проснуться бы". Встаешь, думаешь: "Так, надо посидеть, чтоб голова не закружилась, а то встанешь - упадешь еще". Мне главное, чтобы стенты мои не выпали, чтобы ножки мои ходили", - говорила в интервью Алла Пугачева.

*внесен Минюстом России в список иноагентов