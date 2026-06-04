Рудковская раскрыла стоимость выступления Билана на Евровидении

Яна Рудковская рассказала, что выступление Димы Билана на «Евровидении» стоило не один миллион долларов. Продюсер оценила в крупную сумму номер «под ключ», включая необходимые взносы.

© Соцсети

«Номер Димы Билана и вообще „евровизионный“ пакет стоил нам, нашей команде, Диме, мне и всем нашим ребятам 2,5 млн долларов „под ключ“», — заявила Яна Рудковская на мероприятии Настасии и Александра Овечкиных по случаю 3‑летия бренда Настасии «FANE».

Ранее рэпер Джиган впервые рассказал историю создания песни «Крик моей души», в которой должен был участвовать Влад Соколовский. Всё изменилось после вмешательства Яны Рудковской. Оказалось, что продюсера попросила пригласить для записи Диму Билана. Хотя в тот день у рэпера стояла запись именно с Соколовским.