Стивен Сигал раскритиковал голливудское кино

Американский актер Стивен Сигал раскритиковал голливудские фильмы из-за падения качества на фоне чрезмерной политизации. Его слова приводит KP.RU.

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Артист отметил, что считает музыку и кинематограф серьезной силой, способной объединять людей. В то же время он заявил, что сейчас Голливуд идет на поводу у ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а качество производимых студиями картин резко снизилось за последние пять-шесть лет.

«Как-то раз мне пришло уведомление сверху, что в кино обязательно должны быть люди разной сексуальной ориентации. И если не включить их в список ролей, то произведение не сможет быть представлено на разных фестивалях, например, том же "Оскаре"», — поделился Сигал.

Ранее режиссер Квентин Тарантино выступил с критикой современных фильмов, которые снимаются в Голливуде. По его словам, Голливуд превратился в «фабрику безвкусных сосисок». Режиссер «Криминального чтива» признался, что сам концепт кинофильма теперь чаще вызывает у него отвращение и, хотя раньше он был фанатом кинематографа, сейчас он предпочитает чтение книг.