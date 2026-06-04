Анита Цой рассказала, как Пугачева повлияла на ее карьеру

Анита Цой призналась, что на её карьеру повлияла Алла Пугачёва. Об этом певица рассказала в интервью «Фонтанке».

«Алла Борисовна порекомендовала мою песню Игорю Крутому на заре моей молодости. Песню вообще нигде не издавали, я пела её под рояль дома. И вдруг её объявляют победителем на „Песне года“ в конце девяностых. Я была обескуражена», — вспомнила знаменитость.

Кроме того, Пугачёва вдохновила её собственным примером. Аниту впечатлили «Рождественские встречи», куда её пригласили в 1997 году.

«Это была потрясающая школа. Алла Борисовна была режиссёром‑постановщиком этих „Встреч“. Я посмотрела на неё и на всю жизнь влюбилась ещё в одну профессию. Я являюсь режиссёром‑постановщиком высокотехнологичных шоу», — рассказала артистка.

Ранее певица Анита Цой сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников, взломавших один из её мессенджеров. Артистка рассказала Общественной службе новостей, что злоумышленники рассылали сообщения от её имени как знакомым, так и незнакомым людям.

Сначала она не могла войти в приложение. А потом от её лица начали писать всем подряд. Анита предупредила фанатов, чтобы они не велись на мошеннические схемы.