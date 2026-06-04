Победительница «Евровидения» опровергла слова Киркорова

Болгарская певица Dara (настоящее имя — Дарина Йотова), победительница «Евровидения», публично опровергла заявление известного российского певца и шоумена Филиппа Киркорова о его решающей роли в создании хита «Bangaranga», пишет Ura.ru.

По данным портала, Киркоров с большим интересом следил за прохождением «Евровидения», высказывался о нем в разговорах с коллегами, публиковал посты в соцсетях.

В одной из публикаций шоумен заявил, что именно благодаря ему Болгария смогла принять участие в музыкальном конкурсе, победила в нем.

«Европейские СМИ прозвали меня «Троянским конем», подозревая мое прямое участие в этой победе», — отметил артист.

По его словам, Дара обладала всем, что нужно певице — хорошими вокальными данными, внешностью, умением танцевать, но у нее не было хита.

Йотова заметила публикацию Киркорова о мнимой помощи с хитом, и оставила под ней вежливое опровержение.

«Спасибо за моральную поддержку, но весь успех этого проекта и результат невероятной работы принадлежит Virginia Records, Cristian Tarcea, Anna Judit Stokke Wik, Димитрису Контопулосу, Илиасу Кокотосу, Софийскому сонграйтинг-кэмпу, телеканалу БНТ, Фредерику Бенке Ридману, Кейше фон Арнольд», — разъяснила артистка.

Журналисты заметили, что песня, которую Дара исполнила на конкурсе, была написана в 2023 году.