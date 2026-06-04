Анита Цой объяснила неудачу в бизнесе некоторых знаменитостей

Певица Анита Цой заявила, что у некоторых знаменитостей не получается добиться успеха в предпринимательстве из-за страха перед новыми знаниями и нежелания разбираться в финансовых вопросах. Такое мнение артистка выразила в разговоре с kp.ru.

Цой считает, что многие творческие люди не имеют желания осваивать новые навыки, а также «бегут от умения считать». Однако, по словам певицы, все это необходимо для создания успешного бизнеса.

Артистка подчеркнула, что понимание бухгалтерии, финансовых и юридических аспектов помогает не только сохранить свое дело, но и активно его развивать.

«Оказывается, что креативить можно и в бизнесе. Сегодня креативная экономика — это то, что очень важно. Я как раз пример такой креативности», — объяснила исполнительница.

В марте Анита Цой заявила, что пока не будет делать пластические операции. Певица раскрыла, что сейчас для поддержания красоты ходит к косметологу. К примеру, артистка делает уколы с биоматериалом лосося и массажи.