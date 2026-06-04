Виторган покинул Россию вместе с сыном

Актёр Максим Виторган покинул Россию вместе со своим 9-летним сыном Платоном, рождённым в браке с Ксенией Собчак. Звезда «Беспринципных» вышел на связь с поклонниками и сообщил в личном блоге об отъезде. Артист рассказал, что отправился с наследником на отдых в Сингапур.

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Виторган опубликовал на своей странице в соцсети снимок с Платоном, сделанный на борту самолёта. Мальчик сидел в наушниках и, посмотрев в камеру, улыбнулся, когда отец решил сделать селфи.

Максим Виторган и Ксения Собчак разорвали отношения весной 2019 года. Телеведущая не раз отмечала, что для их сына развод прошёл мягко и деликатно. Мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак. На праздновании 9-летия Платона присутствовали оба родителя, которые объединились, чтобы быть рядом с наследником в важный для него день. Кадры с торжества Ксения показывала в своём личном блоге.