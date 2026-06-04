Назвавший Самбурскую эскортницей блогер должен выплатить ей 350 тысяч

Блогер из дуэта «Немагия» Алексей Псковитин, назвавший эскортницей актрису Анастасию Терехову, известную как Настастья Самбурская, должен выплатить ей 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Об этом в четверг, 4 июня, сообщил Псковитин.

— Не, ну дорого 350! 50 тысяч максимум с учетом адвоката я готов заплатить за 50 минут ролика с Настюхой, — написал Псковитин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что будет обжаловать решение суда.

История началась с видео, в котором блогер пытался доказать, что Самбурская является эскортницей. О каком ролике идет речь, не сообщалось. Актриса подала в суд на Псковитина. Она потребовала, чтобы мужчина выплатил ей три миллиона рублей в качестве компенсации. Суд встал на сторону Самбурской и частично удовлетворил ее требования.