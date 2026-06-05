Наташа Королева рассказала о плохом состоянии невестки-стриптизерши

Наташа Королева и ее невестка Анна Волынкина, более известная под звучным псевдонимом Мелисса Фокс, выбыли из шоу "Сокровища императора". Лишь сейчас популярная певица рассказала, как плохо было ее новоиспеченной родственнице.

Невестка певицы, которая в прошлом работала стриптизершей, прибыла на шоу, чтобы выиграть внушительный денежный приз. Мелисса рассчитывала потратить сумму на челюстно-лицевые операции, которые ей очень нужны.

Королева и Волынкина много испытаний прошли вместе. Лишь сейчас популярная исполнительница призналась, какой ценой им давалось участие в шоу. Так, Наташа Королева рассказала о плохом состоянии Мелиссы Фокс после одного из испытаний.

В ходе одного из соревнований участникам шоу нужно было пробовать местные деликатесы. И если Наташа Королева благополучно справилась с китайскими яствами, то ее невестке-стриптизерше стало плохо. Потом она себя ужасно чувствовала.

"Самочувствие было очень плохое, ее тошнило сутки!" - сообщила Наташа Королева.

На шоу прямо было показано, как во время конкурса Мелиссу тошнило в углу. А когда она узнала, что их с певицей команда проиграла, то вначале не поверила, решив, что ведущие шоу Ольга Бузова и Михаил Галустян ее разыгрывают, а затем уже под напором свекрови, которая ясно дала понять, что это не шутка, расплакалась. Мелисса была искренне уверена, что после них еще было несколько команд.