Самые незабываемые казусы Волочковой

Мало кто из российских звезд может похвастаться таким количеством неловких моментов, как Анастасия Волочкова. Причем балерина выглядит в большинстве казусных ситуаций довольно органично, ведь они давно стали частью ее образа. «‎Рамблер» сделал подборку самых ярких смехотворных ситуаций с Волочковой.

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Отвалившийся шиньон

Как сообщала «Комсомольская правда‎», в мае 2026 года балерина выступала в одном из московских клубов. Во время исполнения номера зрители заметили, что накладной хвост, закрепленный на волосах Анастасии Волочковой, внезапно отстегнулся и съехал. Инцидент попал на видео, которое практически сразу разлетелось по соцсетям и светским пабликам.

Особенно пользователей развеселило то, что сама Волочкова не стала делать вид, будто ничего не произошло. Напротив, она рассмеялась и продолжила выступление. В комментариях писали, что «шоу получилось с дополнительными спецэффектами», а некоторые шутили, что шиньон решил «уйти со сцены раньше хозяйки».

Шпагатный терроризм

© Соцсети

Если бы существовал мировой рекорд по количеству шпагатов в самых неожиданных местах, Волочкова была бы одним из главных претендентов. Балерина публиковала фотографии шпагатов на яхтах, катерах, лошадях, лестницах, пляжах, в банях, на фоне вертолетов и самолетов. Однажды балерина даже оседлала новогоднюю елку, что вызвало в соцсетях настоящий «бум‎».

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Со временем шпагат балерины превратился в полноценный мем. В соцсетях регулярно появляются комментарии вроде: «Главная интрига лета — где Волочкова сделает следующий шпагат», «Шпагат уже приехал на отдых, осталось дождаться Волочкову» и «На месте владельцев Мальдив я бы сделал отдельную туристическую карту мест ее шпагатов». Кроме того, пользователи создают фотожабы, помещая Анастасию Волочкову в космос, на Эйфелеву башню, на ледоколы и даже на крышу Кремля.

«Похороните меня в пуантах»

Одна из самых необычных цитат Волочковой прозвучала в 2022 году возле здания суда во время общения с журналистами. Пьяная балерина заявила, что хочет, чтобы ее похоронили в пуантах, сообщалось в НТВ. Фраза оказалась настолько яркой, что моментально разлетелась по новостным лентам.

В результате высказывание балерины улетело в народ и еще долго всплывало в комментариях под любыми новостями о балерине. Многие журналисты тогда отмечали, что мало кто умеет превращать случайную реплику в информационный повод так же эффективно, как Анастасия Волочкова.

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