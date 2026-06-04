Дочь Кати Лель определилась с будущей профессией

17-летняя дочь певицы Кати Лель Эмилия заканчивает школу и готовится поступать в медицинский вуз на стоматолога, рассказала артистка kp.ru.

Девушка полностью погружена в подготовку к ЕГЭ — по словам матери, она порой занимается до четырех утра. На замечания мамы идти спать Эмилия отвечает: «Нет, я не могу, мне нужно сдавать ЕГЭ».

Лель призналась, что не влияла на выбор наследницы, считая, что каждый человек приходит в этот мир с определенной судьбой. Она сказала дочери: «Выбирай то, что тебе нравится, чтобы каждый день твоей работы был праздником». Эмилия сама выбрала онлайн-репетиторов.

Певица подчеркнула, что для нее не принципиально бесплатное обучение — главное, чтобы дочь поступила. При этом она отметила, что учеба в России, тем более на медицинском, стоит дорого.

В период учебы Эмилия будет жить с мамой, хотя уже интересуется, когда у нее появится собственная квартира. После экзаменов певица планирует отправиться с дочерью в отпуск. Главным секретом воспитания артистка назвала любовь и поддержку.