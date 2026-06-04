Дарья Мельникова решила отказаться от алкоголя: «Давно в терапии»

34‑летняя звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова рассказала, как поддерживает молодость. Знаменитость призналась, что среди прочего хотела бы полностью отказаться от алкоголя и постепенно идёт к этой цели. Актриса, как оказалось, посещает психолога и косметолога.

«Я давно в терапии. Также помогает отсутствие алкоголя. Конечно, в красивом месте где‑то в Европе можно и пригубить бокальчик, но в обычной жизни приближаюсь к тому, чтобы не пить совсем. Сейчас меня бодрят комбуча, квас и безалкогольное пиво», — поделилась Мельникова в интервью «СтарХиту».

Дарья добавила, что пока опасается серьёзных процедур, но регулярно бывает у косметолога из‑за особенности строения лица.

«Подкалываю межбровку: у меня в этом месте ярко выраженные морщинки с детства. Но в будущем не исключаю возрастные процедуры», — объяснила актриса.

Ранее артистка рассказала, что семейный бюджет уходит на туристический инвентарь — предметы роскоши ей не интересны. При этом Дарья обожает музыкальные фестивали и надеется посетить некоторые из них в скором времени, несмотря на планы работать большую часть лета.