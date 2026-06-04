Шепелев покаялся после скандала с Фриске

Жанна Фриске умерла почти 11 лет назад. После ее ухода разразился скандал, который на протяжении долгого времени муссировался в СМИ. Дело в том, что близкие обвинили возлюбленного певицы, ведущего Дмитрия Шепелева в том, что он не позволяет им видеться с ее единственным сыном Платоном.

Лишь сейчас шоумен выступил с комментарием. В своем официальном телеграм-канале он начал издалека. Дмитрий отметил, что его биография последних 15 лет - "далеко не парадный портрет", сообщив, что за это время оказался замешан минимум в трех громких скандалах. Шепелев признался, что никому бы не пожелал такого, но отметил и положительную сторону.

"Это был хороший урок: терпения, мужества, проверки на прочность. Это определенно сделало меня сильнее", - заключил шоумен.

Шепелев перечислил, что у него есть "уникальный опыт", когда у входной двери караулят камеры, каково говорить про самое сокровенное на многомиллионную аудиторию, как сохранять личные границы, держать удар и сохранять достоинство.

"Должен признать — на этом пути я наделал немало ошибок. Я молчал, когда нужно было говорить. Был жестким, когда нужно было объяснять. Оставался в тени, когда нужно было сделать шаг вперёд и защищаться", - покаялся Дмитрий.

Далее он объявил, что получил дополнительное образование в сфере кризисных коммуникаций и сейчас готовит к запуску новый продукт для публичных людей, политиков и предпринимателей. При этом Шепелев подчеркнул, что время от времени будет радовать подписчиков и контентом личного характера.