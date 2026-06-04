Актриса Анна Хилькевич в беседе с журналистами на ПМЭФ-2026 рассказала, что хочет родить ещё одного ребёнка, однако, по словам звезды сериала «Универ», пока у неё нет для этого времени.

Анна уже воспитывает трёх дочерей в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Младшей наследнице актрисы, Оливии, в сентябре этого года исполнится 2 года. Хилькевич пока не желает обделять вниманием маленькую девочку и в ближайшее время пополнение в семье не планирует.

«Конечно, я хочу. Но как всё успеть, честно, не знаю. Я понимаю, что своей малышке должна сейчас уделять много свободного времени, поэтому, если у меня появится ещё ребёнок, придётся Оливию отодвинуть в сторонку, а я не хочу», — отметила знаменитость.

Актриса подчеркнула, что супруг поддержит её при любом раскладе.

«Муж сделает так, как я прошу. Если я скажу: "Я готова", то он скажет: "Ну, давай"», — поделилась Анна.

Ранее Анна Хилькевич рассказала, как совмещает воспитание троих детей и бизнес. Актриса отметила, что из‑за плотного рабочего графика никогда не уходила в декретный отпуск.