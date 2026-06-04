Эрнст раскрыл детали перезапуска "Фабрики звезд"

Новая "Фабрика звезд" будет сильно отличаться от первоначального шоу.

© m24.ru

Об этом заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РБК.

"Эта "Фабрика звезд" будет совершенно новая. Она будет построена на соревновании двух типов продюсеров: продюсеров классических, например Игоря Матвиенко, Максима Фадеева, и продюсеров последнего десятилетия. Это будет попытка столкновения двух практик и двух музыкальных стилей", – рассказал он.

При этом Эрнст подчеркнул, что новое шоу отчасти повторит оригинальную программу. По крайней мере, останется то же название. По его словам, к своей роли вернется "основная ведущая".

"Фабрика звезд" выходила на Первом канале с 2002 по 2007 год включительно. Его бессменной ведущей была журналистка Яна Чурикова. За семь сезонов проект подарил шоу-бизнесу таких звезд, как Полина Гагарина, Тимати, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Дмитрий Колдун, Стас Пьеха и многих других. Позже на этом канале транслировали "Фабрику звезд. Возвращение". Затем шоу перезапускали на МУЗ ТВ и ТНТ.

Ранее учувствовавший в шестом сезоне "Фабрики звезд" Прохор Шаляпин заявил, что певица Алла Пугачева не взяла его на пятый сезон. Он вспомнил, что ей не понравилась его фамилия. На самом деле певца зовут Андрей Захаренков.