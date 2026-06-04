Валерия высмеяла слухи о разводе с Пригожиным

Певица Валерия вышла на связь в Telegram-канале после слухов о разводе с продюсером Иосифом Пригожиным.

Валерия показала, как прогуливается по Москве вместе с Пригожиным. Она высмеяла информацию, что делит имущество с продюсером на фоне развода.

«Мы, оказывается, имущество делим, разводимся… Ты разводишься со мной?» — спросила артистка у Пригожина. «Как видишь», — отметил муж певицы.

Валерия призвала не верить слухам и доверять информации исключительно от первого лица. Она пожелала всем хорошего настроения.

«Как только не хайпуют люди на чужих именах!» — отметила исполнительница.

Иосиф Пригожин и Валерия женаты с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

В мае 2026-го Пригожин признался, что планирует делать уколы для похудения. Продюсер объяснил, что ему тяжело прийти в форму с помощью физических нагрузок из-за большого веса.