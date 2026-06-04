Полина Диброва открыла летний сезон фотографией в микрокупальнике

Полина Диброва радуется лету. Блогерша открыла купальный сезон и поделилась игривой фотографией.

© Соцсети

Неунывающая Полина Диброва продолжает радовать свежим контент свою аудиторию. Сегодня бизнеследи поделилась летним настроением и приложила игривую фотографию.

Экс-жена Дмитрия Диброва показала себя в купальнике, который чуть прикрывал ее выдающийся бюст. Полина «щелкнулась», сидя на купели, расположенной на открытом воздухе. На голове у блогерши был головной убор. Она в очередной показала свою отменную фигуру и длинные ноги.

«Лето в городе. Открыла купальный сезон», — подписала Полина.

© Соцсети

Недавно в семье Дибровой прошел пышный праздник — у нее сына Ильи был день рождения. Многодетная мама опубликовала снимки с мероприятия. Однако главным действующим «лицом» фотосессии стал не именинник, а... торт. Десерт дня состоял из трех ярусов, на которых были изображены музыкальные инструменты. Угощение выносила сама Полина и ее новый бойфренд Роман Товстик.

Подписчики обратили на это внимание и поинтересовались, почему так много фото торта, а не самого виновника торжества. Также фолловеры отметили, что сам праздник выглядел «дешево».

Ранее мы писали, что экс-жена Товстика Елена Товстик опубликовала пост в честь Дня защиты детей. Не обошлось без упоминаний о бывшем муже. Спортсменку снова призвали отпустить неверного бывшего.