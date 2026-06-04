Готовящаяся к свадьбе Покров призналась, что скучает по популярному блогеру

Блогер Аня Покров рассказала об активной подготовке к свадьбе с Артуром Бабичем и отметила, что хотела бы видеть на торжестве Даню Милохина, с которым начинала карьеру в Dream Team House. Своими планами она поделилась в шоу Иды Галич «Есть вопросики».

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Артур Бабич и Аня Покров поженились в Санкт-Петербурге 6 апреля. Пара пригласила в загс только узкий круг родственников и сейчас готовится к масштабному торжеству.

В беседе с Идой Галич Аня Покров отметила, что они с мужем «достаточно трепетно относятся к деньгам» и не собираются «тратить на свадьбу больше 20 млн». На эти деньги они планируют в том числе и пригласить множество родственников и друзей из других городов. При этом на свадьбе Покров и Бабич хотят видеть только тех, кому действительно доверяют.

«Мы вообще не звали никого, в ком не уверены, перед кем будем стесняться. Только тех, с кем реально классная и теплая дружба. У меня огромное количество друзей и родственников в Волгограде. Я их прямо гурьбой привезу», — рассказала Покров.

Она также призналась, что пригласила бы на свадьбу и Даню Милохина, с которым начинала карьеру блогера и продолжает общаться.

«Даня — такой человек, который… Ну он шалтай-болтай. Из-за того, что рос без семьи, не умеет привязываться к людям. Он сам говорил: «У меня нет друзей, не умею дружить». Но считаю, что он лукавит. Хотя с ним правда сложно поддерживать общение на расстоянии. Если бы он был в Москве, я бы с удовольствием пригласила его на свадьбу», — отметила блогер.

Тиктокер Даня Милохин покинул Россию в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. Он разорвал контракт с Первым каналом и ушел из проекта «Ледниковый период», жил Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах и в США, и в итоге обосновался в съемной квартире в Дубае. Там он живет со своей девушкой-украинкой Дариной Зеленской и работает курьером.