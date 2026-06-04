Павлиашвили отреагировал на сообщения о завершении концертной деятельности

Певец Сосо Павлиашвили опроверг слухи о том, что он планирует завершать свою концертную деятельность.

Об этом он заявил «Москве 24».

«Те, кто хочет, чтобы я закончил выступления, я вас прошу, не мучайтесь и не слушайте меня», – сказал Павлиашвили.

Артист подчеркнул, что такие новости появляются с регулярной периодичностью, однако, не имеют отношения к реальности. Певец добавил, что собирается петь до тех пор, пока будет оставаться нужным своим поклонникам.

В ноябре сообщалось, что Сосо Павлиашвили начал выступать на частных мероприятиях вместе со старшим сыном Леваном. Отмечалось, что Павлиашвили проводит корпоративы исключительно со старшим сыном. Стоимость выступления стоит около 2,5 миллионов рублей. В рамках мероприятия артисты поют около 10 песен дуэтом. Павлиашвили отказывается проводить полностью сольные выступления на частных вечеринках.

В райдер Павлиашвили вошли две гримерки, охрана, еда для коллектива, а также бутылка виски стоимостью около 12 тысяч рублей. Артист также попросил исключить из меню рыбу и морепродукты.