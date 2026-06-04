Беременная Бузова узнала пол ребенка и не сдержала слез

Младшая сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой, Анна Бузова, раскрыла пол будущего ребёнка. Трогательными кадрами гендер-пати она поделилась в соцсетях.

© Super.ru

Праздник будущие родители решили провести без гостей — только вдвоём. На видео Анна и ее супруг Константин Штрыкин сидят за столом с праздничным тортом, начинка которого должна была раскрыть главную интригу.

Пара закрыла глаза, одновременно отрезала кусочки десерта бокалами, а затем на счёт три посмотрела на цвет бисквита. Начинка оказалась розовой — супруги ждут девочку.

Анна призналась, что узнала пол малыша еще 14 февраля. Когда будущая мама открыла глаза и увидела цвет торта, то не смогла сдержать слёз.

«Это был самый волнительный момент в моей жизни. И самый прекрасный одновременно. Мы тебя очень любим и ждём», — обратилась она к будущей дочери. В комментарии заглянула будущая тётя — Ольга Бузова. «И я жду», — написала певица.

О беременности Анна Бузова сообщила в начале апреля. Тогда она опубликовала видео с фотосессии и написала: «1+1=3. Вот такие у нас новости. И мы очень счастливы». Теперь же стало известно, что в семье Анны и Константина появится девочка.