Дача Пугачевой резко упала в цене

Дача певицы Аллы Пугачевой в Подмосковье упала в цене. Об этом сообщает «Газета.ру».

Согласно информации издания, в конце мая особняк в коттеджном поселке Малые Бережки подешевел еще на 10 миллионов рублей. В данный момент жилплощадь оформлена на внука Пугачевой Никиту Преснякова. Изначально он хотел продать его за 152 миллиона рублей, но уже несколько лет не может найти покупателей — текущая цена особняка составляет 99 миллионов рублей.

Дача была куплена Пугачевой еще в 90-е годы. На территории особняка есть кинозал, хамам, бильярдная и бассейн. Из-за низкого интереса покупателей Пресняков согласен рассмотреть вариант с ипотекой или арендой.

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