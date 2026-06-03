Микки Рурк спустя 28 лет извинился перед бывшей женой

Микки Рурк публично извинился перед своей бывшей женой, моделью Карре Отис, почти через 30 лет после развода. В личном блоге актёр опубликовал послание, в котором признал свою вину.

«Не та девушка — не её вина, всё моя ошибка. Я был дураком столько лет, совсем не её вина. Я совершил слепую ужасную ошибку, большое сожаление, всё моя вина», — написал он.

Рурк и Отис были женаты с 1992 по 1998 год. Их знакомство произошло на съёмках фильма Залмана Кинга «Дикая орхидея» в 1989 году, где Отис сыграла юную возлюбленную персонажа Рурка — миллионера Джеймса Уилера.

Брак пары сопровождался многочисленными проблемами. В 1994 году Рурка арестовали по обвинению в домашнем насилии. Ещё одним трагическим эпизодом стал случай, когда оружие актёра случайно выстрелило в сумке Отис — пуля попала ей в грудь, остановившись в двух дюймах от сердца. Об этом Отис подробно рассказала в своих мемуарах.

Сейчас модели 57 лет. С 2005 года она замужем за Мэтью Саттоном. Пара живёт в округе Сонома вместе с дочерьми Кайей и Джейд.