Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович высказалась о женском возрасте фразой «мужики за милф дерутся». Видео появилось в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя певица ответила 40-летней подписчице, которая заявила, что ее называют старой. Так, знаменитость выступила против эйджизма в отношении женщин, отметив, что в настоящее время, независимо от паспортных данных, они пользуются популярностью у мужчин.

«Милфы в такой моде, что мужики за них дерутся. Вот этот эйджизм, знаете, — 40 [лет]... 50 — это огонь, 60 — это огонь. Вы чего, кого вы слушаете?» — обратилась к пользовательницам звезда.

При этом Семенович предположила, что стыдить из-за возраста могут 30-летние девушки, которые не понимают, что им также скоро исполнится 40 лет.

«Главное в 40 — сохранить здравый ум, чувство юмора и делать вовремя ботокс. Все остальное вообще неважно», — указала исполнительница.

В мае Семенович раскритиковала женщин с определенными деталями во внешности.