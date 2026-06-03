Тимати показал редкий спорткар за десятки миллионов рублей

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) показал редкий спорткар за десятки миллионов рублей. Публикация появилась в сторис его Instagram-аккаунта (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Музыкант разместил снимок, на котором запечатлел коллекционную Lamborghini Diablo белого цвета с белым кожаным салоном.

Стоимость похожей машины красного цвета 1993 года выпуска на сайте антикварных автомобилей составляет 70 миллионов рублей. Известно, что цена на подобные спорткары зависит от модификации, комплектации, состояния и истории.

В июне 2025 года Тимати похвастался автомобилем за сотни миллионов рублей. Исполнитель разместил серию кадров, на которых демонстрировал редкий красный Ferrari F40.