Домогаров показал фото с женой, которая младше его на 22 года

62-летний актер Александр Домогаров опубликовал видеоролик, смонтированный из совместных фото со своей 41-летней женой Татьяной Степановой. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на соцсети артиста.

В опубликованном ролике Домогаров показал кадры с совместных прогулок, путешествий и отдыха. Отмечается, что эта публикация стала первым официальным подтверждением отношений Домогарова и Степановой — хотя слухи об их отношениях ходили не первый год, сам актер не делился с публикой подробностями личной жизни.

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Как сообщает источник, пара познакомилась в Театре Моссовета несколько лет назад. Домогаров не стал сообщать о свадьбе публично, но в какой-то момент заявил, что Степанова является его «помощником, другом и женой», не называя девушку по имени.