Дочь Михаила Пореченкова подверглась критике из-за своего необычного смеха

21‑летняя Мария, дочь народного артиста Михаила Пореченкова, опубликовала в личном блоге свежие кадры с отцом. Наследница актёра пыталась в домашней обстановке записать с ним забавный ролик, однако потом всё перетекло в забавную сценку. Некоторые подписчики раскритиковали девушку из-за громкого и эмоционального смеха.

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Мария хотела снять с Михаилом Евгеньевичем очередной тренд и задавала отцу вопросы, с помощью которых артист должен был решить, отпустил бы он дочь на второе свидание с потенциальным парнем или нет. В процессе съёмки видео они много шутили и смеялись, после чего разыграли сценку того, как парень приходит просить руки и сердца дочери.

Публика тепло отреагировала на смешное семейное видео, однако нашлись и те, кто раскритиковал девушку за её смех.

«Зачем так смеяться? До харизмы папы далековато», «Какой неприятный смех у девушки», «Дочь смеётся, как будто мопед не заводится», — написали пользователи Сети в комментариях под видео.

Ранее Михаил Пореченков впервые за долгое время вышел в свет, появившись на церемонии вручения Национальной премии интернет‑контента.