«У всех свой путь»: Барановская о материнстве и работе

В свой день рождения Юлия Барановская рассказала о том, как она увидела многодетное материнство в России, и о том, возможно ли все держать под контролем. Слова телеведущей приводит «Комсомольская правда».

По словам Барановской, планирование не ее сильная сторона, и не всегда получается сделать все, что хочется. Однако она может назвать себя счастливым человеком.

«С годами я поняла, что счастье внутри тебя. Оно не зависит от внешних факторов, от того, получилось у тебя что-то или не получилось. Ты можешь быть счастлив даже в момент, когда у тебя ничего не выходит», - пояснила телеведущая.

Юлия Барановская также отметила, что многое осознала и поняла, когда снимала проект «Большие семьи большой страны» о многодетных семьях.

«Каждая семья - это новая история, одинаковых не бывает. У всех свой путь (…) Вот родился третий ребенок, а мама пошла и получила второе высшее образование. Потом родился четвертый ребенок, она третье высшее получила, после пятого они с мужем открыли собственный бизнес. И задумываешься: некоторые с одним ничего не успевают, а тут как будто бы за каждого ребенка тебе несколько часов в сутках прибавляют», - заявила она.

При этом телеведущая, у которой трое детей, уверена, что есть вещи, которые невозможно держать под контролем. Однако нужно стремиться соблюдать определенные правила, особенно в отношении собственного здоровья. В частности, ей приходится соблюдать строгую диету, «чтобы не спровоцировать состояние, при котором снова понадобится врачебная помощь».

Напомним, что ранее Барановскую экстренно госпитализировали в Салехарде, где она находилась на съемках проекта «Большие семьи большой страны». В какой-то момент телеведущая почувствовала сильную боль в животе. Врачи диагностировали у нее обострение хронического заболевания, которое появилось у телеведущей после родов. В итоге ее госпитализировали — Барановской пришлось сделать две экстренные полостные операции.