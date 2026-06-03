Киркоров на кладбище внезапно заговорил о Пугачевой: «Все очень серьезно»

Филипп Киркоров приехал на Троекуровское кладбище, чтобы почтить память отца Бедроса. У могилы папы он общался со своими почитателями и в разговоре неожиданно вспомнил о Пугачевой. Поп-король признался, что в последнее время бывшая супруга стала часто приходить ему во снах. Как выяснилось, это неспроста.

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Филипп признался, что Алла стала сниться ему регулярно. Правда, понять, почему это происходит, поп-король пока не может.

- К чему бы это? - задался вопросом Киркоров на кладбище. - С такой цикличной равномерностью. Это удивительно просто! Причем, такие реалистичные сны.

Поклонники предположили, что Филипп тоскует по Пугачевой.

«Может быть», - не стал отрицать Киркоров.

Впрочем, экстрасенс Аделина Панина считает: появление во снах Пугачевой может означать совершенно другое.

- Это не просто сны, в которых бывшая жена снится, - говорит Аделина. – На самом деле все очень серьезно. Сон - мощнейший кармический знак, такой маяк, который загорелся именно сейчас не просто так. Возможно, у Филиппа имеются некоторые проблемы со здоровьем. В последних интервью он говорил про аллергию. У меня есть ощущение, что он энергетически истощен. А Пугачева для него – фигура, которая символизирует власть, здоровье и статус. И сны о Пугачевой - это крик подсознания, что нужно обратить внимание на свой организм. Болезни – это такой защитный механизм, который включает организм, чтобы насильно остановить гонку за статусом и дать возможность себе отдохнуть.

- Второй аспект: пока ему снится Пугачева, в стране происходят перемены, - продолжает Панина. - С 1 сентября 2026 года, как мы знаем, вступает в силу закон, который может лишить уехавших граждан имущества за определенные нарушения. В зоне риска может оказаться и недвижимость Аллы Пугачевой. Это сны-пророчества. Подсознание Киркорова уловило мощный информационный шум, что Пугачева может вернуться или должна вернуться.

- Также подобные сны могут говорить о том, что Киркоров пытается разорвать последние энергетические связи с бывшей супругой, - считает экстрасенс. – Сон – это энергический разрыв шаблона, прощание с прошлой ролью мужа Примадонны. Пока Киркоров видит сны, реальная связь давно оборвана. Сама Пугачева называла этот брак фикцией. Сны, в которых появляется Алла, - это финальное снятие ощущения того, что за ним кто-то стоит. Раньше энергия Аллы стояла за его успехом, а сейчас его душа досматривает последние кадры этого фильма, чтобы очистить пространство для чего-то нового. Не зря говорят: «Увидел во сне - отпусти в реальной жизни».

- Если подвести итог, то Киркорову снятся сны с Пугачевой, потому что его организм истощен, а его душа готовится к разрыву старой программы зависимости, - говорит Аделина. - То есть ему нужно отдохнуть, набраться сил, перезагрузиться и выйти в новое состояние, новые проекты. А для самой Пугачевой 20206-й год станет очень серьезным и поставит вопрос ребром: старая жизнь либо разрушится окончательно, либо потребуется ее возвращение на родину.