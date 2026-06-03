Барановская раскритиковала правила на ЕГЭ и назвала их «ужасом»

Российская телеведущая Юлия Барановская назвала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) чрезмерной психологической нагрузкой для детей и их родителей.

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По ее словам, правила проведения экзамена «даже слушать страшно».

— Представить сложно, что чувствуют дети. Недавно прочла новость, что в этом году на экзаменах запрещены обыски детей. Только вдуматься: обыски детей! Это же просто ужас, — приводит слова Барановской издание «КП».

1 июня Минпросвещения РФ поддержало установленные Рособрнадзором правила допуска учеников в пункты проведения ЕГЭ, согласно которым организаторам и охранникам нельзя прикасаться к ученикам и их вещам во время досмотра. Министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что такой подход демонстрирует уважение к учащимся.

Ранее СМИ писали, что в Самаре во время проведения ЕГЭ по истории одиннадцатикласснице стало плохо, ее госпитализировали. Предварительно школьнице диагностировали инсульт. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, может ли стресс из-за экзаменов спровоцировать инсульт в столь раннем возрасте.